Among Us VR: iscrizioni al beta test disponibili ora, ecco il link

Among Us VR arriverà più avanti nel corso dell'anno, ma già ora è possibile iscriversi alla beta. Precisamente, è possibile segnalare il proprio interesse, ma ovviamente sarà poi compito degli sviluppatori selezionare i giocatori. Non vi è la certezza di ricevere un codice, come sempre.

Per segnalare il vostro interesse, dovete solo andare a questo indirizzo e seguire le indicazioni degli autori di Among Us VR. Il gioco sarà pubblicato su PC e PlayStation.

Among Us è un gioco sociale di deduzione che ha ottenuto un enorme successo nel 2020, sebbene fosse disponibile già da un paio di anni. Inizialmente è stato pubblicato su PC e mobile, ma poi sono arrivate anche le versioni console. Ora, è in sviluppo una versione VR che cambia nettamente il modo di giocare, visto che si passa al 2D al 3D e a una visuale aerea a una visuale in prima persona.

Among Us VR sarà pubblicato in un giorno non meglio definito di fine 2022. Le piattaforme di riferimento sono PlayStation VR (tramite PS4 o PS5), Meta Quest 2 e Steam VR.

Ecco anche il primo teaser trailer di gameplay dal Meta Quest Showcase di Among Us VR.