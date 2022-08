Street Fighter 6: video presenta la cronaca in tempo reale per i match

È stato pubblicato un nuovo trailer dedicato a Street Fighter 6 e, precisamente, alla sua cronaca in tempo reale per i match. Il video ci mostra e ci fa ascoltare i commentatori Tasty Steve e James Chen. Il trailer mostra anche un po' di gameplay di personaggiocome Guile e Luke.

Tasty Steve sarà colui che fornisce un commentario in tempo reale di ogni azione, mentre James Chen si occupa di colorire la cronaca dando un po' più di contesto. Per quanto ne sappiamo, potrebbero anche esserci altri commentatori in futuro.

Ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire da una data non meglio definita del 2023 su PC, PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X|S.

Chun Li di Street Fighter 6

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Se Street Fighter 4 e Street Fighter 5 erano considerati troppo sbilanciati verso l'approccio difensivo e offensivo, con il sesto capitolo Capcom potrebbe finalmente aver centrato quell'equilibrio in grado di mettere d'accordo tutti. Street Fighter 6 riesce a essere allo stesso tempo vecchio e nuovo, semplice e profondo, ereditando il meglio degli episodi passati per riproporlo attraverso una meccanica - il sistema Drive - che potrebbe portare a match entusiasmanti e imprevedibili. Manca ancora un anno all'uscita del gioco e c'è ancora tanto da scoprire sul roster di combattenti, sulle opzioni e sulle modalità single-player e online, ma da questa prima prova è chiaro che Street Fighter 6 è sulla buona strada."