Street Fighter 6, il provato dei primi quattro combattenti direttamente dalla Summer Game Fest

Sono bastati pochi round per tornare a innamorarsi di Street Fighter. In uscita il prossimo anno su PC e console, Street Fighter 6 è la summa della storica serie Capcom, una speciale miscela di vecchio e nuovo che affronta di petto le critiche ricevute dai due precedenti capitoli in 3D e ripropone alcune delle idee e delle meccaniche più amate dai fan. Al Summer Game Fest di Los Angeles era possibile provare solo una piccola demo, con appena quattro personaggi selezionabili e due arene in cui combattere, eppure l'impressione è che Capcom sia sulla buona strada per realizzare uno Street Fighter perfettamente equilibrato, dall'estetica esplosiva e in grado di dare a chi gioca tutti gli strumenti per esprimere il proprio stile di combattimento. Scopriamo il perché nel provato dei primi quattro combattenti di Street Fighter 6 direttamente dalla Summer Game Fest.

Jamie, una new entry sorprendente Subito prima di un match di Street Fighter 6, è possibile cambiare l'espressione del proprio personaggio La demo di Street Fighter 6 al Summer Game Fest ha permesso di provare quattro dei personaggi finora annunciati: Ryu, Chun-Li, Luke e il nuovo arrivo Jamie, tutti estremamente curati nel modo in cui si presentano in campo e nel loro rinnovato design. In particolare spicca Jamie: l'ultima aggiunta al cast della serie ha uno stile di combattimento unico e, nonostante indossi una divisa da kung-fu, mescola la breakdancing alla boxe dell'ubriaco. Jamie è agile, imprevedibile, ma soprattutto è un crescendo di attacchi esplosivi: "giù, giù, pugno", ed ecco che Jamie beve un sorso di saké dalla fiaschetta che si porta dietro, aumentando di un livello il suo tasso di ubriacatura. A ogni sorso, il suo arsenale di tecniche si arricchisce con nuovi attacchi, mentre raggiunto il quarto e ultimo livello assume un aspetto decisamente più selvaggio, diventando una pericolosa macchina tiracalci. La speranza? Che il roster di combattenti di Street Fighter 6 possa mantenersi su livelli così alti, con personaggi originali, divertenti da utilizzare e pieni di carattere.

Il sistema Drive alla prova Street Fighter 6, il Drive Impact è un'esplosione di colori Jamie ha sorpreso sicuramente in positivo, ma il vero protagonista dello show non è stato un personaggio in particolare, bensì il nuovo indicatore Drive. Questa singola barra presente sotto la salute del proprio combattente è legata a un gran numero di tecniche offensive e difensive riprese chiaramente dai vecchi capitoli di Street Fighter. Il Drive Impact si rifà al Focus Attack di Street Fighter 4 ed è un attacco poderoso che assorbe e penetra i colpi avversari: è utile, potete e spettacolare, e sarà uno strumento imprescindibile in ogni combattimento. Sempre spendendo Drive si possono eseguire parry difensive per bloccare i colpi avversari e guadagnare un vantaggio immediato sull'avversario: a differenza di Street Fighter 5, queste sono tornate ad avere un'esecuzione immediata, ma occhio ad abusarne, perché una parry a vuoto può essere facilmente punita dall'avversario. Aggiungete altre tecniche come Drive Rush, Reversal e attacchi EX, e capirete che la mole di opzioni tra cui scegliere in qualsiasi momento è enorme, portando potenzialmente a match imprevedibili e sempre diversi ma senza mai risultare soverchiante. Poiché tutte queste tecniche condividono lo stesso indicatore, è chiaro come sarà fondamentale dosare con attenzione le diverse abilità Drive. Rimanere a secco vuol dire non soltanto non poter utilizzare queste abilità, ma rende inoltre il proprio personaggio più lento e vulnerabile agli attacchi avversari (può ad esempio rimanere intontito dopo un Drive Impact o essere messo K.O. dalle tecniche speciali anche quando in parata). Se beve per quattro volte durante un match, Jamie sfoggia il suo aspetto più "selvaggio" Il più grande merito del sistema Drive è proprio questo: da un lato è abbastanza essenziale da rendere il gioco comprensibile a chiunque e a qualsiasi livello; dall'altro è così versatile da permettere a chi gioca di elaborare strategie molto diverse ed esprimere uno stile di gioco estremamente personale. Con queste premesse, ci ritroveremo probabilmente ad assistere a personaggi utilizzati in modi parecchio differenti, e match competitivi spettacolari e mai uguali.

Controlli Moderni Chi avrebbe detto che Luke avrebbe avuto un ruolo di spicco in Street Fighter 6? Altra interessante novità di Street Fighter 6 riguarda un sistema di controllo alternativo che Capcom ha chiamato "Moderno". Si tratta di uno schema di tasti parecchio semplificato che va nella direzione di diversi picchiaduro recenti di offrire un'esperienza più accessibile a chi non ha dimestichezza con Street Fighter o con i picchiaduro in generale. In maniera simile a giochi come Granblue Fantasy Versus e al mai terminato Rising Thunder, le tecniche speciali possono essere eseguite con la pressione di uno o due tasti. Per chi è cresciuto a suon di "mezzelune" e "giù-giù/avanti-avanti-pugno", eseguire un Hadouken con la pressione di un singolo tasto, o usarne due per attivare una spettacolare Special Art, può sembrare quasi un'eresia. Il nuovo schema di controlli permette indubbiamente di avvicinare a Street Fighter un pubblico nuovo e magari sarà apprezzato da chi vuole concentrarsi più sulla strategia e il mind-game e meno sulla destrezza negli input. Resta da capire se, utilizzato ai livelli più alti, questo sistema si rivelerà essere più o meno vantaggioso rispetto a quello tradizionale, ma probabilmente lo sapremo solo quando gli appassionati avranno passato abbastanza tempo col gioco.

Anche l'occhio vuole la sua parry Dopo i problemi di netcode al lancio di Street Fighter 5, pare che Street Fighter 6 supporterà la tecnologia rollback per le sfide online Era già evidente dal primo trailer di gameplay, ma dopo aver provato Street Fighter 6 con mano non si può che sottolineare l'ottimo lavoro fatto da Capcom sull'estetica del gioco. I personaggi annunciati ufficialmente finora (cinque, se si include Guile) hanno un look decisamente più caratteristico rispetto alle controparti del quinto capitolo, mentre i fondali sono ricchi di dettagli e piccoli easter egg. Gli effetti delle tecniche speciali e i colori dei Drive Impact trasformano l'arena di gioco in un carnevale esplosivo, laddove la coreografia delle Special Art tende a essere ancora più spettacolare del precedente capitolo. Meno d'impatto i menù, sebbene questi siano probabilmente provvisori e destinati a cambiare anche solo in parte nella versione definitiva del gioco.

Se Street Fighter 4 e Street Fighter 5 erano considerati troppo sbilanciati verso l'approccio difensivo e offensivo, con il sesto capitolo Capcom potrebbe finalmente aver centrato quell'equilibrio in grado di mettere d'accordo tutti. Street Fighter 6 riesce a essere allo stesso tempo vecchio e nuovo, semplice e profondo, ereditando il meglio degli episodi passati per riproporlo attraverso una meccanica - il sistema Drive - che potrebbe portare a match entusiasmanti e imprevedibili. Manca ancora un anno all'uscita del gioco e c'è ancora tanto da scoprire sul roster di combattenti, sulle opzioni e sulle modalità single-player e online, ma con questa prima prova è chiaro che Street Fighter 6 è sulla buona strada.