Steam Deck VS Xbox Series S, il video confronto di Digital Foundry

Steam Deck riesce a offrire prestazioni equivalenti a quelle di Xbox Series S? Il video confronto realizzato da Digital Foundry cerca di fornire una risposta in tal senso, evidenziando come il mondo degli handheld si sia evoluto negli ultimi anni.

Se infatti fino a poco tempo fa sarebbe stato assurdo anche solo immaginare un paragone simile, il sistema portatile prodotto da Valve vanta caratteristiche tecniche in grado di spingere al massimo anche i titoli più recenti, sebbene con qualche inevitabile compromesso in termini di risoluzione e/o frame rate.

La comparativa messa in piedi da Digital Foundry parte con Cyberpunk 2077, Control e GRID Legends: laddove quest'ultimo giri in maniera superlativa su Deck, i giochi di CD Projekt RED e Remedy necessitano di qualche attenzione per poter dare il meglio sull'handheld, ma i risultati sono in ogni caso ottimi.

Il sistema soffre in maniera sorprendente con DIRT 5, dovendo scendere davvero parecchio con la risoluzione (360p!) per ottenere i 60 fotogrammi stabili, e con Marvel's Guardians of the Galaxy. Il punto è che tuttavia molto dipende dalla qualità delle versioni PC: laddove siano scarsamente ottimizzate, Steam Deck paga dazio.