Warhammer 40.000: Darktide, trailer del gameplay esteso dal Summer Game Fest 2022

Warhammer 40.000: Darktide è stato mostrato con un trailer del gameplay esteso dopo la presentazione del gioco al Summer Game Fest 2022, in questo caso nell'ambito di un livestream trasmesso su Twitch che include oltre quattro minuti di azione in-game.

Dotato su PC di NVIDIA DLSS e ray tracing al lancio, Warhammer 40.000: Darktide attinge in maniera convinta dall'esperienza di Fatshark con Vermintide, e ciò appare evidente dal sistema di combattimento ravvicinato del gioco.

L'ambientazione futuristica, tuttavia, apre alla possibilità di utilizzare un equipaggiamento più sofisticato rispetto a pugnali e martelli da guerra, e così i nostri personaggi potranno bersagliare i nemici anche dalla distanza, aprendo il fuoco con diverse pistole e fucili.

Insomma, l'impianto di Darktide promette un certo grado di varietà nell'ambito degli scontri con le interminabili orde di creature che ci troveremo ad affrontare, in solitaria o in cooperativa, a partire dal 13 settembre senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.