Saints Row, i requisiti PC del gioco compaiono su Epic Games Store

Su Epic Games Store sono comparsi i requisiti minimi relativi alla versione PC di Saints Row, che a quanto pare non sono particolarmente esosi e consentiranno di far girare il gioco anche su configurazioni di fascia media.

Processore: Intel Core i3 3240, AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3 3240, AMD Ryzen 3 1200 Scheda video: NVIDIA GTX 970 o AMD RX 480

NVIDIA GTX 970 o AMD RX 480 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Il target prestazionale dei requisiti in questione è di 1080p e 30 fps, ma agendo sulle tante regolazioni grafiche (rivelate in un'immagine nel nostro provato della Boss Factory) e con un processore o una GPU più veloce si potrà sicuramente ottenere qualcosa di più.

Come avrete certamente notato, non sono presenti al momento i requisiti raccomandati, che indicheranno la componentistica hardware necessaria per far girare Saints Row alle risoluzioni più alte e con i preset di qualità superiore, ma come detto mancano ancora alcune settimane al lancio e dunque c'è tempo.

L'appuntamento con il reboot dell'action open world di Volition è fissato al 23 agosto, non solo su PC ma anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. A proposito, avete letto la nostra anteprima sulle missioni e le attività secondarie di Saints Row?