Street Fighter 6: annunciati Sagat con video e data d'uscita e costumi da bagno per vari personaggi

Dal Capcom Spotlight di stanotte è emerso un teaser trailer e una data di uscita per Sagat, nuovo personaggio aggiuntivo per Street Fighter 6, all'interno dei contenuti previsti per l'Anno 3 del picchiaduro in questione, oltre agli immancabili costumi da bagno per vari personaggi.

Si tratta di un ritorno storico, trattandosi di un personaggio presente nella serie fin dall'inizio: Sagat era infatti un boss dell'originale Street Fighter, dunque il suo ritorno in questo capitolo è stato trattato con una certa cura e qualche rimando alla tradizione classica del franchise.

Per quanto riguarda la data di uscita, Sagat è in arrivo nel roster di Street Fighter 6 il 5 agosto, con un look decisamente aggressivo in base a quanto possiamo vedere dal teaser trailer, riportato qui sotto.