Stray aiuta a raccogliere soldi per i randagi: il gioco PC e PlayStation ispira alla beneficenza

Stray non è solo un buon gioco, ma è un gioco che fa del bene: tramite gli sforzi di Annapurna (editore) e anche dei singoli giocatori sono infatti stati raccolti fondi per aiutare i randagi (Stray significa randagio).

Annapurna ha contattato la Nebraska Humane Society prima della pubblicazione del gioco, il 19 luglio, per regalare loro delle copie del gioco da mettere in palio per una raccolta fondi per il rifugio. Nel giro di una settimana sono stati raccolti oltre 7.000 dollari per la causa, compresa una donazione di 1.035 dollari da parte di Annapurna stessa. La maggior parte di coloro che hanno fatto una donazione al rifugio erano persone che precedentemente non avevano collaborato con la società: questo significa che il gioco è stato in grado di sensibilizzare nuove persone e non coloro che già facevano donazioni alla Nebraska Humane Society.

Annapurna ha anche affittato un bar e un'agenzia di adozione di gatti a New York, il Meow Parlour, per ospitare un evento in cui i visitatori hanno potuto giocare al gioco (circondati da gatti, per giunta) e acquistare prodotti esclusivi a tema Stray. L'editore ha anche donato 1.000 dollari all'istituzione.

Stray

Una piattaforma chiamata Tiltify, che permette agli streamer di donare i loro guadagni a organizzazioni non profit, ha comunicato che la sua piattaforma ha almeno nove nuove campagne che menzionano Stray, e un'altra organizzazione di livestream di beneficenza, JustGiving, ne ha individuate altre due.

La North Shore Animal League America, un'organizzazione per il salvataggio e l'adozione di animali senza fini di lucro, ha dichiarato di aver ricevuto oltre 800 dollari da una campagna legata al gioco. Anche uno streamer di nome TreyDay1014 ha collaborato con la Nebraska Humane Society, aiutandola a raccogliere oltre 1.500 dollari tramite uno streaming di quattro ore e mezza.

Non c'è che dire, i videogiochi fanno bene a tutti, anche ai randagi.

Parlando precisamente del gioco, ecco l'update 1.03 di Stray.