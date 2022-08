Stray: update 1.03 disponibile, ecco le novità dell'aggiornamento

Stray, pubblicato da Annapurna Interactive, si è da poco aggiornato all'update 1.03. La nuova patch è disponibile per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5; include una serie di novità in termini di correzioni di bug. Ecco la lista:

Varie correzioni per le cadute attraverso l'ambientazione (abbiamo cercato di preservare gli skip usati dagli speed runner)

Ulteriori correzioni per i problemi di crash della GPU all'avvio

Correzione per il gatto che esce dai limiti quando salta sulle grondaie

Correzione del gatto che esce dai limiti quando atterra sui barili

Miglioramento dei controlli della telecamera a bassi FPS con tastiera e mouse

Correzione del blocco quando si dà a Seamus il tracker

Correzione della possibilità di parlare con i giocatori di mahjong durante l'interruzione del gioco

Correzione di diversi problemi relativi al rendering con gli headset VR

Correzione di vari errori di battitura in polacco

Correzione di vari errori di battitura in francese

e altro ancora!

L'informazione è stata condivisa direttamente dagli sviluppatori di Stray tramite la pagina Steam del gioco. Il team scrive: "Grazie a tutti per le segnalazioni di bug, i crash dump e gli auguri! Siamo entusiasti di presentarvi la patch 3, che risolve molti altri problemi che ci avete segnalato. Continueremo a esaminare le cose, quindi vi preghiamo di inviarci i vostri dump, dxdiag e segnalazioni come prima."

Stray

Questo è però solo uno dei molti giochi di Annapurna in arrivo. Recentemente abbiamo visto un evento dedicato: eccone un riassunto completo.