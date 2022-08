Halo 2: sfida "impossibile" da 20.000 dollari superata, ecco chi ci è riuscito

Charlie 'Cr1TiKal' White ha quest'anno offerto 5.000 dollari per il completamento di una sfida "impossibile" di Halo 2: completare una partita completa di Halo 2 in solitaria a difficoltà leggendaria con 13 modificatori di difficoltà attivi. Visto che nessuno riusciva a farcela, ha aumentato la ricompensa a 20.000 dollari. Ora, qualcuno può reclamare il premio, perché ha completato questa sfida ritenuta impossibile.

Parliamo di JerValiN, streamer di Twitch. In diciotto anni dall'uscita di Halo 2, questa è la prima volta che qualcuno completa la sfida o, per meglio dire, è la prima volta che qualcuno dimostra di averlo fatto. Il giocatore ha avuto bisogno di circa sei ore e mezza per completare la partita, ma la vittoria è arrivata dopo dozzine di tentativi condotti nelle precedenti settimane. Potete vedere la run completa su Twitch, a inizio notizia.

Si tratta di un risultato notevole che è valso allo streamer 20.000 dollari: non male per qualche settimana di lavoro. Ovviamente JerValiN non è un giocatore qualunque e in passato aveva già completato una LASO Deathless di Halo 2 Anniversary, ovvero una partita con 14 modificatori attivi: il 14° aggiunge una capacità di mimetizzazione, rendendo più semplice il gioco. In tal caso aveva avuto bisogno di 5 ore e 54 minuti circa. Senza l'aiuto aggiuntivo, ha avuto bisogno giusto di una mezz'ora in più.