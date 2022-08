Tactics Ogre: Reborn, trailer e data di uscita per PC, Switch e PlayStation

Square Enix ha pubblicato il trailer di annuncio di Tactics Ogre Reborn, indicando anche la data di uscita: 11 novembre 2022, ovvero la vecchia data di Starfield. Il gioco sarà pubblicato su PC (Steam), PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch. Vi sarà una versione fisica standard per Switch e PlayStation, più una versione digitale standard per tutte le piattaforme, insieme a una Digital Premium Edition per PlayStation e PC che includerà il gioco e la colonna sonora.

La descrizione proveniente dal sito ufficiale di Tactics Ogre Reborn recita: "Il gioco, basato sulla versione del 2010, offre grafica e audio migliori, oltre a dinamiche rifinite che danno vita a un Tactics Ogre rinnovato ma fedele alle sue origini. I veterani di Tactics Ogre troveranno un gioco che va oltre i loro più bei ricordi, mentre i neofiti scopriranno un gioco unico nel suo genere. Ancora più profondo in questa sua nuova incarnazione, il gioco permette di immergersi nel mondo e negli intrighi di Tactics Ogre come mai prima d'ora."

La descrizione del video, invece, recita in traduzione: "Tactics Ogre: Reborn presenta un design di gioco aggiornato, scene di intermezzo completamente doppiate, grafica e audio migliorati. Immergetevi nell'affascinante mondo e negli intrighi di Tactics Ogre come mai prima d'ora! In quest'epoca di conflitti, quale strada sceglierete?"

Personaggi di Tactics Ogre Reborn

Tactics Ogre Reborn proporrà secondo gli sviluppatori un sistema di combattimento ridisegnato, un sistema di gestione dei livelli rielaborato, un'IA migliorata, un'interfaccia utente semplificata e aggiornata.

Tactics Ogre Reborn è stato al centro di molteplici leak per lungo tempo, ma solo ora abbiamo la conferma ufficiale dell'uscita.