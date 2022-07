Tactics Ogre: Reborn per PS5 e PS4 rivelato da un leak, stavolta con immagini e sinossi

Tactics Ogre: Reborn per PS5 e PS4 è stato nuovamente rivelato da un leak, stavolta però con tanto di immagini e sinossi: sembra che la remaster esista davvero e che uscirà l'11 novembre. A questo punto l'unica cosa che manca è un annuncio ufficiale.

Dopo il leak di PlayStation del mese scorso, Tactics Ogre: Reborn è comparso stavolta su di un sito che segnala offerte sulla piattaforma digitale Sony, con tanto di link alla pagina del gioco che tuttavia è stata prontamente rimossa.

Stando alle informazioni che è stato possibile carpire prima che il leak venisse coperto, Reborn si basa sul remake uscito su PSP nel 2010 e vanta ovviamente grafica e sonoro migliorati, ma anche alcune novità sul fronte del gameplay per un'esperienza che rimane fedele all'originale.

Nel corso della campagna ci verrà chiesto di compiere delle scelte che influenzeranno il corso degli eventi e ci condurranno verso uno dei possibili finali, mentre seguiamo la storia dal punto di vista di un giovane di nome Denam.

I combattimenti strategici si svolgeranno in un campo di battaglia tridimensionale, con un'intelligenza artificiale dei nemici completamente ridisegnata per aggiungere spessore a questo aspetto e consegnarci scontri sempre attuali.

Il sistema di gestione delle classi di Tactics Ogre: Let Us Cling Together è stato cambiato di modo da focalizzarsi sulle singole unità, che potremo modificare attraverso infinite combinazioni di classi, equipaggiamento, abilità e magie.

La remaster includerà funzioni moderne come salvataggi automatici, la possibilità di aumentare la velocità dell'azione, un sistema di controllo rivisitato, personaggi ricreati in alta definizione, cutscene parlate in inglese e giapponese e musiche reincise.

Infine, una feature chiamata World Tarot consentirà di viaggiare indietro nella storia lasciando intatti i poteri acquisiti, mentre il Chariot Tarot permetterà di riavvolgere alcuni turni durante le battaglie. Sarà inoltre presente un rinnovato endgame.