Marvel Studios, tutte le novità dal San Diego Comic-Con 2022

In due giorni di San Diego Comic-Con, tornato in presenza dopo due anni di iato a causa della pandemia, Marvel Studios ha svelato una straordinaria quantità di contenuti in arrivo al cinema e sulla piattaforma per la distribuzione digitale Disney+ da qui al 2026. Kevin Feige, la mente dietro il Marvel Cinematic Universe, è salito sul palco e, presentazione dopo presentazione, ha dimostrato che la compagnia non stia proseguendo alla cieca, ma ha anzi un piano ben preciso che da oggi ha un nome: La Saga del Multiverso. Andiamo però con ordine nell'elencate tutte le novità di Marvel Studios dal San Diego Comic-Con 2022 e tanto vale cominciare dal prossimo film in uscita al cinema, che poi è stato quello con cui si è conclusa la conferenza dei Marvel Studios al SDCC 2022. Stiamo parlando naturalmente di...

Black Panther: Wakanda Forever Black Panther: Wakanda Forever, una scena del trailer Con tutto quello che gli è capitato negli ultimi anni, sia professionalmente che privatamente, è stato confortante sapere che il regista Ryan Coogler è salito sul palco di San Diego insieme al cast per presentare il primo trailer del nuovo film. La lavorazione di Black Panther: Wakanda Forever non è stata affatto facile e il cast ha ricordato con commozione il motivo principale di queste tribolazioni, la prematura dipartita di Chadwick Boseman, che interpretava proprio il protagonista Pantera Nera. Nel rispetto della sua memoria, si è quindi adeguata la sceneggiatura a un film corale che si concentra su molteplici personaggi con Martin Freeman che torna a vestire i panni di Everett Ross. Gli altri problemi a funestare la produzione sono stati di natura... pandemica. E non tanto il COVID-19 in sé, che ha rallentato enormemente la lavorazione, ma anche le sparate dell'attrice Letitia Wright, che nel film interpreta Shuri, la sorella di T'Challa, e che nella vita reale ha assunto posizioni antivacciniste e cospirazioniste che hanno causato non pochi grattacapi a Coogler e Feige. Per questo motivo, non siamo proprio sicuri che sarà lei a indossare il costume di Pantera Nera, come è successo per molto tempo nei fumetti, e infatti il trailer sta ben attento a non mostrare l'identità del personaggio che snuda gli artigli nell'ultima scena. Nel film ritroveremo volti vecchi e nuovi: Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Michaela Coel e Angela Bassett, tra gli altri, ma il nome che spicca di più nel cast è quello di Tenoch Huerta, un attore messicano che interpreterà Namor, sovrano di Atlantide e, con ogni probabilità, secondo mutante a fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe dopo la recente rivelazione nel finale di Ms. Marvel. Il film in uscita a novembre, infatti, dovrebbe seguire le peripezie degli eroi Wakandiani alle prese con la morte del loro sovrano, le potenze straniere che intendono mettere le mani sul preziosissimo vibranio, e una guerra all'orizzonte col regno subacqueo di Atlantide. Il film, tra le altre cose, segnerà l'esordio di una nuova supereroina, Riri Williams, che, interpretata da Dominique Thorne, si costruirà un'armatura in stile Iron Man che le varrà il soprannome di Iron Heart.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un dettaglio dell'illustrazione promozionale Black Panther: Wakanda Forever sancirà ufficialmente la fine della Fase 4, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita a febbraio 2023, rappresenterà l'inizio della Fase 5. È stato anche il primo film di cui si è parlato alla conferenza Marvel Studios, con non poche sorprese - in realtà anticipate da alcuni convincenti leak - che hanno fatto impazzire il pubblico. La pellicola vedrà tornare il cast dei film precedenti, a cominciare da Paul Rudd che interpreterà sempre Scott Lang, alias Ant-Man, ed Evangeline Lilly, che sarà ancora Wasp. In un ruolo più ridimensionato ci saranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, mentre Kathryn Newton sostituirà Emma Fuhrmann nel ruolo di Cassie Lang, la figlia di Scott che, non essendo scomparsa nel Blip, è cresciuta di cinque anni tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e quindi ora è una giovane donna. A quanto pare il film ruoterà intorno al fatto che Scott si è allontanato dalla sua famiglia dopo essere diventato troppo famoso per aver salvato il mondo, ma dovrà tornare coi piedi per terra per fronteggiare una minaccia che arriva dal Regno Quantico. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed e il cast sul palco del SDCC 2022 Come anticipato tempo addietro, l'antagonista sarà Kang il Conquistatore, una variante del personaggio noto solo come Colui che rimane che Jonathan Majors ha già interpretato nell'ultimo episodio della stagione 1 di Loki. Secondo le indiscrezioni di chi era presente al SDCC e ha potuto visionare un breve teaser, Kang appare minaccioso e fedele al fumetto. La conferenza ha tuttavia svelato due aggiunte al cast che hanno preso un po' tutti alla sprovvista. La prima è un ritorno: Corey Stoll, che interpretava Darren Cross (il Calabrone) nel primo Ant-Man e che credevamo perduto per sempre nel Regno Quantico, dovrebbe dare voce alla versione live action di MODOK, il cyborg noto ai videogiocatori soprattutto per essere apparso in Marvel's Avengers di Crystal Dynamics. La seconda aggiunta è il mitico Bill Murray, che indosserà i panni di Krylar, un personaggio Marvel semisconosciuto che nel film cercherà di opporsi alle forze di Kang. Alla regia tornerà Peyton Reed e la nostra speranza è che il film si avvicini più al divertente Ant-Man del 2015 che al sequel sottotono del 2018.

Guardiani della Galassia Volume 3 Guardiani della Galassia Volume 3, il nuovo logo del film L'attesissimo ritorno di James Gunn alla regia di un film Marvel Studios è previsto per maggio 2023. Probabilmente ricorderete tutti cos'era successo, ma ricapitoliamo: Disney scopre dei tweet davvero imbarazzanti che Gunn aveva scritto dieci anni prima e lo licenzia; i fan insorgono e gli attori che interpretano i Guardiani minacciano di stracciare i contratti; Gunn va a lavorare per la Warner Bros. e gli scrive e dirige l'ottimo reboot/sequel The Suicide Squad; la Disney ci ripensa e riassume Gunn, che però pretende prima di concludere i lavori su The Suicide Squad, ed è per questo che abbiamo aspettato tutto questo tempo. Ora, però, è arrivato il momento di salutare i Guardiani: Gunn ha dichiarato che la formazione che ha riscosso tanto successo nel Marvel Cinematic Universe vedrà il canto del cigno in un Volume 3 che si prospetta davvero molto commovente. I fortunati visitatori del SDCC hanno potuto vedere una carrellata di scene, tra le quali sembrerebbe aver spiccato un'inquadratura che mostra Rocket da cucciolo. Il film, infatti, sarà incentrato proprio sulle origini del procione doppiato da Bradley Cooper in inglese e Christian Iansante in italiano. Guardiani della Galassia Volume 3, James Gunn e il cast al SDCC 2022 Gunn e il cast storico sono saliti sul palco, ma hanno tenuto la bocca cucita sulla trama del nuovo film. Gli attori c'erano quasi tutti; mancava però Zoe Saldana, che tornerà a interpretare la Gamora alternativa che era scomparsa alla fine di Avengers: Endgame e che ora i Guardiani scopriranno alla guida dei Ravagers. Le nuove leve includono Will Poulter, che interpreterà Adam Warlock, l'entità artificiale del Sovereign menzionata nella scena dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia Volume 2; Chukwudi Iwuji, che si è presentato in sala nel costume dell'antagonista che interpreta, il potentissimo e misterioso Alto Evoluzionario; e infine Maria Bakalova, che ha prestato voce e motion capture a Cosmo, il cane telepatico già intravisto nei film precedenti e che i giocatori di Marvel's Guardians of the Galaxy dovrebbero conoscere bene.

Gli altri film della Fase 5 The Marvels, il logo del film in uscita nel 2023 Kevin Feige non è tornato sugli altri film in uscita nel 2023 e nel 2024, perché probabilmente c'è ancora molto su cui lavorare, ma per ora rimangono tutti confermati, salvo qualche slittamento di data. A luglio 2023 sarà la volta di The Marvels col team-up di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau, ma non si sa altro sulla trama, anche se il finale di Ms. Marvel potrebbe averci dato qualche indizio. Blade uscirà a novembre 2023 e sarà l'esordio del vampiro ammazzavampiri nel Marvel Cinematic Universe, che nei vecchi film aveva il volto di Wesley Snipes e ora sarà interpretato da Mahershala Ali. In realtà, Ali ha già fatto capolino nel MCU alla fine di Eternals, ma si sentiva solo la sua voce nella scena dopo i titoli di coda. Di fatto, nel nuovo film dovrebbero tornare anche Kit Harington, nei panni di Dane Whitman, e la Spada d'Ebano che gli conferirà i poteri del Cavaliere Nero. Captain America: New World Order, il logo del film in uscita nel 2024 A maggio del 2024 sarà quindi il turno di Captain America: New World Order, che a occhio e croce sembra un titolo temporaneo, come lo fu The Serpent Society prima di divenire Civil War diversi anni fa. In ogni caso, il film vedrà il ritorno sul grande schermo di Anthony Mackie, che ovviamente indosserà il costume di Captain America dopo essersi meritato il titolo nella miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier. Non sappiamo ancora se ci sarà nuovamente Sebastian Stan a fargli da spalla, ma solo che il regista sarà Julius Onah. È già tanto che abbiano rivelato il titolo del film, onestamente: dovremo aspettare qualche mese per saperne di più. A chiudere la Fase 5, poi, dovrebbe essere Thunderbolts nell'estate 2024. Per chi non lo sapesse, i Thunderbolts sono un po' la Suicide Squad della Marvel, praticamente una banda di antieroi o veri e propri supercriminali foraggiati dal governo per missioni ad alto rischio o comunque particolarmente delicate. Considerando che Julia Louis-Dreyfus ha cominciato a girare per le serie TV nei panni di Valentina Allegra de Fontaine, reclutando tipi del calibro di U.S. Agent e Yelena Belova, tutto suggerirebbe che Thunderbolts potrebbe essere il naturale crossover di fine Fase.

La Fase 6 La Saga del Multiverso, Fase 5 Kevin Feige ha poi voluto strafare e aprire uno spiraglio sulla Fase che concluderà la Saga del Multiverso. In realtà, i film annunciati per questa Fase finora sono solo tre e probabilmente non sono tutti dato che non si è minimamente parlato del nuovo film incentrato sul Dottor Strange, praticamente sicuro dopo che Charlize Théron è comparsa nei panni di Clea nella scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange nel Multiverso della follia. A dirla tutta mancano all'appello un nuovo film su Thor, il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ma anche la prosecuzione della storia cominciata in Eternals e che, secondo alcuni leak, avrebbe dovuto continuare nel presunto Celestials. In ogni caso, la Fase 6 partirà a bomba nel novembre 2024 con Fantastici Quattro, l'attesissimo reboot che speriamo ci faccia dimenticare la robaccia della Fox, anche se non dovrebbe essere difficile. Non sappiamo ancora chi sarà il regista, anche se si dice possa essere nientepopodimeno che Steven Spielberg; tuttavia, sembra che John Krazinsky non tornerà a interpretare Reed Richards e che il personaggio comparso con le sue fattezze in Doctor Strange nel Multiverso della follia fosse solo una variante: si vocifera, infatti, che i Marvel Studios stiano cercando attori tra i venti e i trent'anni per i ruoli dei protagonisti. La Saga del Multiverso, Fase 6 work in progress Gli altri due film annunciati per il 2025 sono Avengers: The Kang Dynasty a maggio e Avengers: Secret Wars a novembre. Premettiamo che non si sa assolutamente niente su queste pellicole, tranne che al momento non sembra proprio che saranno i fratelli Russo a dirigerle. Inoltre, le tempistiche sono assai curiose: sembra che i Marvel Studios vogliano bissare la soluzione operata con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ma è assai probabile che da qui al 2025 queste date andranno incontro a slittamenti e variazioni. In ogni caso, che possiamo aspettarci da questi annunci? Entrambi i titoli si ispirano a collane che hanno fatto la storia dei fumetti Marvel, e Colui che rimane aveva anticipato a Loki che le sue varianti avrebbero combattuto per il Multiverso. Se poi consideriamo che Kang, nei fumetti, altri non è che un discendente di Reed Richards, la collocazione di questi film assume più senso. Secret Wars si rifà, invece, ad almeno due cicli di storie molto famose, solo che una è del 1985 e l'altra del 2015. In entrambi i casi, supereroi e nemesi provenienti dal Multiverso si trovavano a combattere per la loro vita in una sorta di battle royal, solo che nella saga del 2015, scritta da Jonathan Hickman, un autore che ha influenzato tantissimo il Marvel Cinematic Universe, la mente dietro tutti i problemi era il famigerato Dottor Destino, acerrimo nemico dei Fantastici Quattro e di praticamente ogni altro Avenger. È probabile che le pellicole si ispireranno solo marginalmente alle storie originali, com'è successo con la saga di Thanos, ma data l'importanza editoriale di Secret Wars, la Fase 6 potrebbe concludersi davvero col botto. O col reboot.