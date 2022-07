Horizon Forbidden West di nuovo primo in classifica UK grazie a PS5 e al bundle

Horizon Forbidden West è di nuovo primo nella classifica UK grazie alle maggiori disponibilità di PS5 e in particolare grazie al bundle con la console next-gen Sony e il titolo di Guerrilla Games.

A rivelare la notizia è stato Christopher Dring di GamesIndustry, anticipando la top 10 inglese che ancora non è pronta ma che sembra rivoluzionare per molti versi la classifica della settimana scorsa, che aveva LEGO Star Wars in testa.

Dring ha infatti specificato non solo il boost nelle vendite di Horizon Forbidden West, che ha fatto segnare un +120% dovuto in particolare al bundle con PlayStation 5, ma anche la seconda posizione di Nintendo Switch Sports.

Considerando che nell'ultima top 10 il nuovo episodio della serie Guerrilla si trovava in settima posizione e Nintendo Switch Sports in quarta, è evidente che sono cambiate diverse cose nel corso degli ultimi giorni e siamo curiosi di vedere la classifica per intero.