PS5: il bundle con Horizon Forbidden West appare in rete

PS5 a breve sarà disponibile in bundle con Horizon Forbidden West? Nel listino del sito inglese ShopTo è apparso un nuovo bundle che include la versione con lettore della console ammiraglia di Sony e una copia digitale dell'ultima fatica di Guerrilla Games, al prezzo di 499,85 sterline, che per il mercato inglese equivale a uno sconto di 20 sterline (circa 23 euro) sul totale.

Il bundle è disponibile a questo pagina, che tuttavia risulta inaccessibile per i non residenti in Regno Unito. In ogni a questo punto è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale e la distribuzione nei mercati principali a stretto giro.

PS5, il bundle con Horizon Forbidden West apparso nel listino di ShopTo

Se confermato da Sony il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West farà sicuramente gola ai giocatori desiderosi di entrare nella next-gen, sempre a patto di riuscire a metterci le mani sopra, cosa per nulla scontata di questi tempi. In compenso la compagnia giapponese ha annunciato che intende distribuire il 56% di PS5 in più rispetto allo scorso anno, cosa che dovrebbe migliorare sensibilmente la reperibilità della console nei negozi.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che domani, mercoledì 11 maggio, GameStop metterà in vendita un nuovo stock di PS5 Standard tramite il suo sito ufficiale.