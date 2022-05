Apex Legends Mobile: data di uscita e una leggenda esclusiva per mobile svelate da Tom Henderson?

Con un report pubblicato sulle pagine di Exputer, il noto insider Tom Henderson ha potenzialmente svelato in anticipo la data di uscita di Apex Legends per iOS e Android, fissata al 17 maggio stando alle sue fonti, nonché la presenza di una leggenda esclusiva per la versione mobile del free-to-play di Respawn Entertainment.

Henderson ha inoltre condiviso alcune informazioni di AlphaIntel che ritiene valide e che svelano i contenuti presenti al lancio del gioco, che includono 10 personaggi giocabili differenti, delle versioni classiche delle mappe World's Edge e Kings Canyon, nonché partite classificate e modalità pensate appositamente per dispositivi mobile.

In aggiunta, Tom Henderson afferma che secondo le sue fonti interne, delle 10 Leggende presenti al lancio, nove provengono dal gioco originale per PC e console, mentre la decima è una new-entry che sarà esclusiva per Apex Legends Mobile.

Si tratta di Fade, conosciuto anche con il soprannome di "Phasing Punsher". Il gola profonda afferma di aver visto alcune sue immagini, descrivendolo come un soldato con un'armatura rossa e argento e che indossa una maschera che ricorda un teschio. La descrizione per certi versi sembra calzare con quella dei revenant, ma Henderson afferma che in realtà Fade è piuttosto differenti.

Per quanto riguarda le sue abilità, Fade ha una passiva che garantisce un breve boost alla velocità dopo una scivolata. L'abilità tattica gli permette di teletrasportarsi in un punto in cui era in precedenza, mentre l'Ultimate crea una gabbia di fase che "spedisce tutte le leggende nel suo raggio d'azione nel Vuoto".

Le altre nove leggende presenti al lancio di Apex Legends Mobile a detta di Tom Henderson saranno: