Apex Legends punterà a una "versione 2" come Overwatch? Il CEO dà una risposta che pare definitiva

L'idea che EA voglia rimanere fedele ad Apex Legends nella sua versione attuale non è una novità . Già nel 2019, il produttore Drew McCoy aveva dichiarato che lo studio era impegnato a lungo termine con Apex Legends e che, pertanto, non avrebbe mai realizzato un Apex 2.

Nel corso di una conferenza stampa, l'amministratore delegato di EA, Andrew Wilson, ha parlato di Apex Legends e delle possibilità dell'annuncio di un sequel o una versione 2.0 del gioco. Tuttavia, la risposta sembra piuttosto chiara: probabilmente no, il team non farà nulla del genere.

La dichiarazione del CEO di EA

"In genere, quello che abbiamo visto nel contesto dei giochi su larga scala basati sui servizi live è che la 'versione due' non ha quasi mai avuto lo stesso successo della 'versione uno'", ha affermato Andrew Wilson.

"Quindi l'obiettivo in questo momento è garantire che continuiamo a supportare la base di giocatori globale che abbiamo e a fornire loro contenuti nuovi, innovativi e creativi stagione per stagione, oltre a costruire queste altre cose, ma in modo che i giocatori non debbano rinunciare ai progressi che hanno fatto o agli investimenti che hanno fatto nell'ecosistema esistente".

"Ogni volta che costringiamo una comunità di giocatori globale a dover scegliere tra gli investimenti fatti finora e l'innovazione e la creatività future, non facciamo altro se non mettere in difficoltà la nostra comunità".

In breve, non dovete aspettarvi che Apex Legends segua la strada di Overwatch 2.