Il cosplay di Hermione Granger da Harry Potter di cloutguzzler ci porta in una Hogwarts autunnale e soleggiata

Harry Potter continua a espandersi in vari media, tra videogiochi e serie TV, ma anche in altri meno ufficiali, come il mondo del cosplay. I personaggi della saga del maghetto inglese continuano a essere ricreati dagli appassionati, come ci dimostra ora cloutguzzler con il suo cosplay di Hermione Granger.

Hermione è uno dei personaggi principali dei romanzi e una dei migliori amici del protagonista Harry Potter. È rappresentata come una ragazza intelligente e furba, ma anche molto coraggiosa. Ligia alle regole, riesce a infrangerle quando si tratta di aiutare gli altri. È una strega molto dotata ed eccelle a livello scolastico, sia per le sue doti naturali sia perché si impegna sempre al massimo per ottenere i voti migliori, aiutando anche i propri amici.