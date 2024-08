Hermione nel cosplay di ashen.reina sembra pronta per andare in scena nella serie TV di Harry Potter

Harry Potter è una serie amata e in molti non vedono l'ora di vedere esattamente come sarà realizzata la serie TV. In particolar modo, i fan vorrebbero vedere chi saranno gli attori scelti per i personaggi, ancora più precisamente per Harry, Ron ed Hermione. Se vogliamo provare a immaginare come sarà il personaggio di Hermione, ad esempio, possiamo vedere il cosplay realizzato da ashen.reina.

Hermione Granger è una nata babbana, ovvero proviene da una famiglia non magica. Al tempo stesso, lei è in grado di usare la magia e viene così invitata ad Hogwarts, rivelandosi così una grandissima strega e una grande studiosa. Hermione è la migliore amica di Ron ed Harry.