In Star Wars Outlaws gli Stormtrooper non hanno le cinture di sicurezza e i fan sfruttano la cosa

Star Wars Outlaws è un gioco d'azione a mappa aperta e questo significa una cosa: è necessario un mezzo per muoversi rapidamente da un posto all'altro. Anche gli avversari, come gli Stormtrooper , hanno i propri speeder ovviamente, ma i fan si sono rapidamente ricordati che i soldati dell'Impero non hanno le cinture di sicurezza ed è possibile sfruttare la cosa.

Il video sugli Stormtrooper di Star Wars

Sparando allo speeder quello rallenta e visto che lo Stormtrooper non è fissato, finisce per volare in aria e ovviamente morire. Qui sotto potete vedere due diverse clip nelle quali un giocatore mostra la "strategia" in azione.

Alcuni giocatori, pur trovando il tutto divertente, affermano che sarebbe bello vedere un po' più di dinamismo in questo tipo di evento. Lo speeder potrebbe perdere stabilita e schiantarsi, invece semplicemente di bloccarsi contro il primo oggetto contro cui va a sbattere. Anche l'animazione dello Stormtropper potrebbe essere più curata, visto che si attiva un generico "ragdoll".

Ricordiamo che Star Wars Outlaws è disponibile da oggi, 30 agosto, per tutti gli acquirenti, ma chi ha acquistato la versione con accesso anticipato ha iniziato a giocarci con tre giorni di anticipo. Peccato che gli utenti PS5 dovranno cancellare il salvataggio se hanno iniziato senza l'ultimo aggiornamento.