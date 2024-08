Star Wars Outlaws ha un problema con i salvataggi su PS5 e la soluzione non vi piacerà

A quanto pare c'è un problema con i salvataggi di Star Wars Outlaws su PS5, e sebbene sia limitato alla piattaforma Sony e all'accesso anticipato, la soluzione proposta da Ubisoft agli utenti (avvisati via mail) probabilmente non vi piacerà.

La casa francese ha infatti chiesto ai giocatori di ricominciare la campagna da capo, andando dunque a cancellare i loro attuali salvataggi in quanto incompatibili con l'aggiornamento del day one, che va a risolvere una serie di inconvenienti tecnici più o meno gravi.

Fra questi si segnalano glitch di varia natura e blocchi che impediscono addirittura di procedere nell'avventura. Un rischio che non è il caso di correre, dunque gli utenti che hanno prenotato Star Wars Outlaws e hanno cominciato a giocarci in accesso anticipato dovranno loro malgrado fare un passo indietro.

Quantomeno la comunicazione di Ubisoft è arrivata in concomitanza con le prime ore dell'accesso anticipato e ciò ha in qualche modo limitato i danni di una situazione che tuttavia non mancherà di generare frustrazione e polemiche, specie per chi ha pagato un extra per poter giocare prima.