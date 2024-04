Star Wars Outlaws: prezzi e dettagli delle edizioni disponibili al lancio e dell'accesso anticipato

Con l'annuncio della data di uscita e il primo trailer della storia di Star Wars Outlaws, Ubisoft ha dato il via alle prenotazioni del gioco, svelando così prezzi e dettagli delle varie edizioni disponibili al lancio, l'accesso anticipato e i bonus di prenotazione.

Partendo dalla Standard Edition, sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo canonico di 79,99 euro sia in formato fisico che digitale, mentre la versione PC sarà disponibile esclusivamente su Ubisoft Connect per 69,99 euro.

Su Amazon.it la versione standard in copia fisica per PS5 e Xbox Series X|S è sostituita da una limited edition venduta al medesimo prezzo. Include come bonus il pacchetto personaggio "Inflitrata Fuorilegge" con oggetti per personalizzare la protagonista Kay e Nix. La Gold Edition invece sarà disponibile in formato fisico e digitale al prezzo di 109,99 euro per PC e di 119,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S. Questa edizione include il gioco base, 3 giorni di accesso anticipato (quindi sarà possibile iniziare a giocare dal 27 agosto) e il Season Pass, che comprende due DLC che verrano pubblicati dopo il lancio. Infine, abbiamo la Ultimate Edition (apparentemente solo in formato digitale) dal prezzo di 129,99 euro per PC e di 139,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S. Oltre a tutti i contenuti della Gold Edition, comprende anche l'artbook digitale e i pacchetti con oggetti cosmetici aggiuntivi "Infiltrata Fuorilegge" e "Asso del Sabacc".

Inoltre, questa versione sarà inclusa al lancio anche all'interno di Ubisoft+, l'abbonamento che permette di accedere a un ampio catalogo di giochi della compagnia francese su PC (e una selezione su Xbox Series X|S) sin dal day one e disponibile al prezzo di 17,99 euro al mese.