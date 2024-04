Star Wars Outlaws, giocatori accusano Ubisoft di aver imbruttito la protagonista Kay Vess

Una scelta artistica?

Un esempio di post che accusa Ubisoft

Un altro esempio di post che accusa Ubisoft

Difficile dire se le accuse siano solo frutto di malizia e dell'eterna polemica politica scaturita dalle paludi del Gamergate o se in qualche modo siano fondate.

A guardare le immagini potrebbe trattarsi semplicemente di una scelta artistica, almeno questa è la nostra ipotesi, nel senso che l'aspetto trasandato del personaggio sembra riflettere il suo stile di vita, nonché il suo lavoro all'interno dell'avventura e le sue origini. Kay Vess proviene da un quartiere popolare di Canto Bright, sul pianeta Canonica e ha sempre combattuto per sopravvivere, diventando una ladra durante l'era imperiale, per poi trasformarsi in una criminale ricercata in tutta la galassia. Che un personaggio simile non stia a perdere troppo tempo con trucco e parrucco non dovrebbe stupire e confrontare il suo aspetto in gioco con delle foto da studio non è proprio correttissimo.

Tornando a noi, vi ricordiamo che Star Wars Outlaws uscirà il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.