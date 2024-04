Star Wars Outlaws, il trailer della storia rivela la data di uscita

Il trailer della storia di Star Wars Outlaws è appena stato pubblicato da Ubisoft, come annunciato alcuni giorni fa, e conferma i leak riguardanti la data di uscita dell'atteso tie-in firmato Massive Entertainment.

Come anticipato alcune ore (per errore!) fa dalla divisione giapponese del publisher, Star Wars Outlaws uscirà il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque prima del previsto: sarà un'estate particolarmente calda e interessante per gli appassionati dell'universo di Star Wars.