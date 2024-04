Witchfire: disponibile il grosso aggiornamento “Ghost Galleon”, con nuovi nemici, classi e armi

Gli sviluppatori di The Astronauts hanno pubblicato oggi l'aggiornamento "Ghost Galleon" per Witchfire, introducendo una lunga lista di novità per lo sparatutto in prima persona con elementi roguelike. Il lancio è stato accompagnato da un trailer e una galleria di immagini che trovate all'interno della notizia.

Entrando più nello specifico, il ricco update aggiunge nuove classi per il giocatore, nemici da affrontare, eventi, armi, incantesimi e un nuovo mercante che vende oggetti unici. In particolare, il nome dell'aggiornamento si riferisce al nuovo evento Calamity che vedrà come protagonista un galleon fantasama infestato da demoni.