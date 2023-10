Witchfire: abbiamo giocato il difficile e intenso shooter con elementi soulslike e roguelike

Lanciato da un paio di settimane in accesso anticipato esclusivamente sull'Epic Games Store , Witchfire non ha ancora una data di uscita definitiva, ma reputiamo possibile e che, prima o poi, lo vedremo arrivare anche su console. Ora cercheremo di spiegarvi più nel dettaglio di che gioco si tratta inserendo nel mezzo anche le nostre impressioni.

Eh sì perché il nuovo progetto dei ragazzi di The Astronauts, ennesimo team polacco di grande eccellenza che è salito alla ribalta con il suo progetto d'esordio, The Vanishing of Ethan Carter, è uno shooter in prima persona non adatto ai deboli di cuore che implementa tutta una lunga serie di caratteristiche estratte dai più recenti esperimenti in campo roguelike e soulslike, mescolate in modo tale da offrire qualcosa di davvero profondo e, probabilmente, longevo. Solo se chi lo giocherà sarà pronto a superare un imponente scoglio di difficoltà. Oppure a sbatterci talmente tante volte la testa sopra, da riuscire a frantumarlo.

Lo sapevamo fin dal principio che farsi una bella e lunga partita a Witchfire non sarebbe stata un'impresa semplice e immediata, ma non pensavamo affatto che ci saremmo ritrovati davanti a cotanta complessità strutturale e ad un gameplay dove la frenesia può essere combattuta solo con una buona dose di abilità.

L'elemento davvero molto interessante del progetto di The Astronauts è il suo pretendere dal giocatore una grande abilità nei comandi che deve, per forza di cose, affiancarsi al miglioramento delle caratteristiche e dell'equipaggiamento dell'avatar. Non basterà infatti grindare senza cognizione di causa per cercare di diventare super potenti e quindi resistere meglio agli assalti avversari: se non si è visceralmente bravi con la combinazione di mouse e tastiera o con il pad in mano, difficilmente si riuscirà ad avere la meglio sugli avversari. Mai come in questo caso, la potenza diventa abbastanza inutile senza un'adeguata capacità di controllo.

Sì perché Witchfire non è uno sparatutto di tipo classico, ma implementa molte meccaniche derivate dai roguelike e persino dai soulslike . Innanzitutto il loop di gameplay ci obbliga a provare e riprovare una serie di scenari (nell'accesso anticipato soltanto 2 sono accessibili, ma nel gioco finale dovrebbero esserci 6 ambientazioni diverse) per guadagnare quanto più witchfire possibile (le "anime" del gioco), potenziarci costantemente fino a diventare abbastanza coriacei e forti da affrontare e uccidere il boss del livello, così da poter sbloccare il successivo e andare avanti con la dinamica di gioco.

Witchfire è, di base, un semplice sparatutto con visuale in prima persona: si spara, si salta, si effettua lo strafe, c'è lo scatto per le schivate rapide, la visuale dal mirino e potremo portare con noi un massimo di 3 armi, 2 magie e tutta una serie di oggetti e upgrade che ci renderanno l'esistenza più semplice, man mano che andremo avanti con i tentativi.

Come si diventa più forti?

La schivata è una mossa che dovrete padroneggiare alla perfezione per sperare di andare avanti in Witchfire

Se sul fronte dell'abilità con la combinazione KBM o con il pad c'è ben poco da poter dire o fare, per quello che concerne la progressione del Preyer, il protagonista che gestiremo e muoveremo, Witchfire è ricco di sistemi diversi che dovremo tenere sotto controllo e su cui dovremo investire risorse e tempo.

Innanzitutto ci sono 6 diverse statistiche che determinano la potenza del nostro avatar e che possono essere potenziate spendendo il witchfire raccolto durante le spedizioni. Chiaramente le dinamiche sono quelle classiche dei soulslike: più si avanza di livello e più risorse dovremo spendere per passare a quello successivo. Ogni statistica determina aspetti molto specifici del personaggio: punti ferita, stamina, potenza delle magie, bonus di raccolta del witchfire, capacità di cura e persino la fortuna di mettere le mani su ottimo loot e su situazioni favorevoli durante il combattimento.

C'è poi un sistema di gestione dell'equipaggiamento e delle magie che prevede la combinazione di 2 diversi fattori: le armi e le varie reliquie che potremo equipaggiare o gli anelli che determinano gli incantesimi non si raccolgono in battaglia ma vanno "ricercati" attraverso un sistema a tempo che ci dona nuovi oggetti casuali ogni volta che trascorriamo un certo numero di minuti in battaglia. In più, ogni singolo strumento di offesa può a sua volta essere potenziato con l'uso concreto nel combattimento ed effettuando determinate azioni, quindi utilizzando degli speciali incantamenti che devono essere, a loro volta, ricercati attraverso il sistema a tempo di cui sopra.

Da un punto di vista stilistico, Witchfire è davvero molto evocativo

Le attività appena descritte possono essere svolte all'interno di uno speciale hub di gioco, una sorta di zona sicura dove poter girovagare per interagire con i vari sistemi prima di recarsi al portale che ci permette di scegliere quale ambientazione raggiungere per iniziare il combattimento. Ma questa è solo la punta dell'iceberg della progressione perché, come in ogni roguelike che si rispetti, buona parte del miglioramento del Preyer passa attraverso i potenziamenti che riusciremo a raccogliere in battaglia e che rimarranno validi fino alla nostra morte.

All'interno di ogni scenario infatti, gli avversari non se ne andranno in giro liberamente, ma saranno "confinati" in specifiche zone per offrire sfide ben delimitate e con un livello di difficoltà variabile. Badate bene, non si parla di arena shooter visto che potremo tranquillamente scappare in giro per lo scenario e allontanarci anche dal combattimento senza alcun rischio o ripercussione. Una volta ripulito l'agglomerato di demoni, potremo interagire con un cristallo che ci permetterà di scegliere un perk tra i 3 generati casualmente e che avrà importanti ripercussioni sullo stile di gioco.

Ma non è tutto: in ogni ambientazione troveremo anche scrigni per ottenere le munizioni e raccogliere elisir di cura (l'energia vitale non si recupera automaticamente), cristalli che permettono di ottenere scorte di witchfire, ammennicoli maledetti che potremo rivendere e, interagendo con alcuni elementi dello scenario potremo attivare delle piccole missioni secondarie che, ovviamente, prevedono combattimenti ancora più ardui e complessi.