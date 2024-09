The Astronauts ha svelato la roadmap di Witchfire fino al lancio della versione 1.0

Witchfire è stato da poco pubblicato su Steam in accesso anticipato, dopo un periodo passato in esclusiva su Epic Games Store. Lo studio di sviluppo The Astronauts ne ha approfittato per pubblicare la roadmap aggiornata, con i prossimi passi che saranno intrapresi per accompagnarlo fino al lancio della versione 1.0, previsto per la fine del 2025.