Hunter x Hunter: Nen x Impact, finalmente un buon videogioco sull’anime?

A una prima occhiata è facile sottovalutare Hunter x Hunter: Nen x Impact. I primi trailer dopotutto mostravano l'ennesimo picchiaduro basato sulla licenza di un anime e, senza scomodare i traguardi estetici raggiunti da Arc System Works, la grafica parecchio datata suggeriva un progetto a basso budget nato unicamente per stuzzicare i fan. Fan che, va detto, negli oltre venticinque anni da quando esiste Hunter x Hunter non hanno mai avuto il piacere di giocare a un videogioco davvero degno del manga di Yoshihiro Togashi.

Combattimenti 3 contro 3, con la possibilità di chiamare in aiuto un compagno per un attacco a sorpresa o per farsi sostituire del tutto; c'è poi un carnevale di attacchi leggeri, medi e potenti combinati tra loro, potendo far rimbalzare l'avversario ai limiti dell'arena o lanciarlo per continuare la combo a mezz'aria. Infine un paio di immancabili indicatori che si riempiono nel corso dei round: uno permette di eseguire coreografici e potenti attacchi speciali, l'altro fa entrare in modalità Over Gear , potenziando attacco e velocità di tutto il team per un breve periodo di tempo.

Lo sviluppatore giapponese Eighting non è certo estraneo ai picchiaduro su licenza, annoverando nel suo curriculum collaborazioni a giochi come Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars e Marvel vs. Capcom 3. Proprio a quest'ultimo sembra rifarsi Hunter x Hunter: Nen x Impact, un picchiaduro a squadre che ha un po' tutto quello che ci si aspetterebbe da un gioco di questo tipo.

Un picchiaduro solido

Chi è abituato a mezzelune e input in stile Street Fighter dovrà prenderci un po' la mano: lo schema di controlli è più semplificato, pensato per essere soddisfacente a prescindere dalle proprie abilità coi picchiaduro, ma allo stesso tempo in grado di dare ai più esperti un buon numero di opzioni in qualsiasi momento di un match.

Per esempio, c'è anche un sistema di auto-combo, che permette di infilare sequenze di attacchi semplicemente tenendo premuto un dorsale e scegliendo tra i diversi tipi di attacco: un modo per permettere a chiunque di eseguire combinazioni spettacolari ma dando la libertà a chi dovesse preferirlo di scegliere come rispondere con le combo più efficaci.

Pad (o arcade stick) tra le mani, Hunter x Hunter: Nen x Impact si è rivelato più divertente del previsto: i colpi hanno un loro peso, ogni personaggio ha un suo stile di combattimento coerente con quello che si è visto nel manga e nell'anime, e una partita che sembrava ormai portata a casa può trasformarsi in un ribaltone per l'avversario se si fa l'errore di abbassare la guardia. Il team di sviluppo ha raccolto i feedback del pubblico all'ultima edizione dell'EVO per affinare e migliorare il funzionamento di certe meccaniche. Tenendo premuto un tasto si può attivare la Nen Stance, una posizione difensiva che finché è attiva consente di deflettere un attacco nemico (ma ovviamente consuma la barra dell'Over Gear). Quando si chiama in aiuto un compagno, l'ingresso è istantaneo e - se richiamato al momento giusto - si possono causare un bel po' di danni; viceversa, un assist avventato rischia di far tornare in panchina il proprio compagno con meno salute di prima. Tralasciando l'aspetto grafico abbastanza datato, un altro problema di Nen x Impact sta nel suo roster esiguo.

Bisky è uno dei membri della Brigata Fantasma presente in Nen x Impact. La sui abilità speciale la trasforma in un energumeno

A meno di sorprese, il gioco al lancio dovrebbe avere 16 personaggi, un po' pochi per un picchiaduro 3 contro 3, anche se è sempre meglio una selezione di combattenti più ristretta ma curata e ben caratterizzata che l'esatto inverso. Non è detto poi che non saranno introdotti nuovi personaggi tratti dai diversi archi narrativi dell'anime, e da questo punto di vista è prevista anche una modalità Storia attraverso cui ripercorrere gli eventi salienti delle avventure di Gon.

Gli sviluppatori di sono sforzati di caratterizzare ogni singolo personaggio in modo che sia coerente con Hunter x Hunter ma anche divertente da giocare

Anche se poco numeroso, quantomeno sembra ci aspetti un roster abbastanza vario, merito sia del materiale originale sia del lavoro di adattamento fatto da Eighting. Un esempio è Bisky, uno dei personaggi confermati con la nuova demo del TGS (gli altri due erano Uvogin e Machi): come nell'anime, la sua forma base è quella di una bambina agile e minuta ma non troppo potete nei colpi; attivando però la sua Aura Art di livello 3 torna nella sua forma originale, un colosso muscolosissimo con un set di mosse alterato, fatto di prese e colpi dirompenti.