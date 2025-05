Annunciata la data di uscita della demo di Hunter x Hunter: Nen x Impact, arriva prima su PC poi su PS5

Questa versione di prova sarà disponibile su PC a partire dalle 03:00 italiane di domani, venerdì 30 maggio , e potrete scaricarla da Steam tramite questo indirizzo . La demo arriverà anche su PS5 prossimamente, ma non è stata annunciata una data di uscita precisa. Al contrario, i giocatori Nintendo Switch rimarranno a bocca asciutta e dovranno attendere direttamente la pubblicazione del gioco completo.

I contenuti della demo

Come svelato in precedenza, nella demo sarà possibile giocare nei panni di 6 personaggi differenti, ovvero Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka e Netero, e provare la modalità Battle e Traning. Insomma, tutto il necessario prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco e farsì un'idea delle potenzialità dell gioco in vista del lancio.

A questo proposito, vi ricordiamo che Hunter x Hunter: Nen x Impact sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC dal 17 luglio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un picchiaduro 3D dove i giocatori si affrontano in intensi duelli schierando ciascuno una squadra da tre combattenti, con il cast che già da ora appare piuttosto variegato e include ovviamente i personaggi più famosi del manga creato da Yoshihiro Togashi.