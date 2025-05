La prima patch di Elden Ring Nightreign è disponibile, migliora il gameplay e il bilanciamento

Il debutto di Elden Ring Nightreign è fissato a domani, ma nel frattempo FromSoftware ha annunciato di aver pubblicato il primo aggiornamento, per la precisione la patch 1.01, per tutte le versioni. Tra le novità troviamo correzioni dei testi, l'aggiunta di musiche, modifiche al bilanciamento e altro ancora.

Si tratta fondamentalmente del classico update del day one, con una serie di modifiche pensate per migliorare l'esperienza di gioco e smussare alcune imperfezioni. Di conseguenza, è sicuramente consigliabile scaricarlo il prima possibile. Oltretutto, per quanto non precisato dagli sviluppatori, è probabile che l'installazione della versione più recente sia obbligatoria per accedere al multiplayer cooperativo, che di fatto rappresenta il fulcro dell'esperienza del gioco.