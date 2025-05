Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3: Wild Hunt di purple.amelie è una meraviglia

Pochi giorni fa The Witcher 3: Wild Hunt ha festeggiato il decimo anniversario dalla pubblicazione e tanti cosplayer ne hanno approfittato per rendere nuovamente omaggio al titolo di CD Projekt RED, che a ogni modo resta sempre tra i più gettonati in questo panorama. Oggi vi proponiamo il cosplay di Triss Merigold firmato da purple.amelie .

Il cosplay firmato da purple.amelie si basa sul costume alternativo di Triss in The Witcher 3: Wild Hunt, disponibile come uno dei 16 DLC gratuiti pubblicati dopo il lancio del gioco. Si tratta di un abito verde con ricami dorati e una vistosa scollatura. Stando ad alcune teorie, il costume in origine era stato pensato per la maga elfa Francesca Findabair, che tuttavia alla fine non è stata inserita nel gioco.

Sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche altri cosplay a tema The Witcher 3: Wild Hunt, come ad esempio quello di Yennefer realizzato da Irina Meier e quello di Ciri di shermie_cos. Cambiando genere, potrebbero piacervi anche i cosplay di Boa Hancock da One Piece di margeannebutterstick e quello di Maelle da Clair Obscur: Expedition 33 di Littleluckycosplay.