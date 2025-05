Il cosplay di Maelle da Clair Obscur: Expedition 33 da parte di Littleluckycosplay è incredibile

D'altra parte, il fatto di avere un cast composto da personaggi carismatici e ben delineati rappresenta un plus notevole, sia per quanto riguarda il videogioco stesso che per queste digressioni da parte degli appassionati.

Il segnale evidente che un gioco è entrato a far parte della cultura popolare di massa sono i cosplay che iniziano a emergere, così come sta succedendo con Clair Obscur: Expedition 33 da qualche tempo a questa parte: ecco dunque un nuovo cosplay di Maelle da parte di Littleluckycosplay che, tra l'altro, risulta veramente incredibile nella sua qualità.

La Maelle di Littleluckycosplay

In questo caso vediamo dunque Littleluckycosplay proporre la sua personale interpretazione di Maelle, uno dei personaggi più in vista di Clair Obscur: Expedition 33, qui riproposta peraltro con uno dei particolari costumi alternativi che riprendono un po' la tradizione tipicamente francese.

La vediamo dunque con l'abito "Baguette", ovvero quello tipico da "mimo" francese, con romantico fazzoletto al collo, maglia a righe e pantaloni eleganti, con una ricostruzione veramente perfetta della giovane combattente vista nel gioco.



La cosplayer in questione è peraltro specializzata nella costruzione di armi e armature, e per l'occasione sembra abbia interamente assemblato a mano lo stocco visibile nel video, che arricchisce il costume in maniera particolare. Per il resto, la somiglianza della modella è davvero impressionante.

