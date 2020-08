Bloodborne, Lady Maria torna in vita nel cosplay di LittleLuckyCosplay

Se non conoscete Lady Maria della Torre dell'Orologio Astrale, probabilmente avete vissuto una vita tranquilla: buon per voi. I giocatori di Bloodborne invece la conoscono bene, e la sognano ancora di notte, quanto fuori è buio. Il cosplay di oggi vi permetterà di ricordarla anche di giorno.

La cosplayer LittleLuckyCosplay, difatti, ha realizzato un costume davvero incredibile dedicato alla Lady Maria di Bloodborne. Il personaggio si trova seduto sulla ben nota sedia, in una scena praticamente identica a quella vista nel DLC The Old Hunters; a parte il contesto ovviamente, perché qui pare più sul retro di un saloon che sulla cima di una torre.

Notate anche la cura per gli accessori e la realizzazione dell'abito di Lady Maria: non ci sembra che vi sia davvero nulla di cui lamentarsi; l'immagine del cosplay è poco più avanti, in calce all'articolo. Fateci sapere cosa ne pensate, nella sezione dedicata ai commenti.

