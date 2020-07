The Last of Us 2, Ellie prende vita nel cosplay di septemba_chan

The Last of Us 2, l'ultima esclusiva di rilievo targata Sony e Naughty Dog, è disponibile già da un paio di settimane su PlayStation 4. Ciò non significa che l'interesse per il titolo sia scemato, né che i cosplayer di tutto il mondo abbiano deciso di smettere di celebrarlo con le proprie creazioni. Altrimenti non saremmo nuovamente qui a proporvi uno degli ultimi lavori interessanti a tema.

La cosplayer septemba_chan ha deciso di dedicare la sua ultima fatica proprio alle Ellie di The Last of Us 2, che prende vita, in questo modo, nel cosplay che vi riportiamo nell'articolo che state leggendo. Si tratta di un lavoro molto fedele, e che cerca di riprodurre in modo credibile anche il mondo di gioco in questione come capirete vedendo l'immagine riportata poco più avanti. Non si tratta tra l'altro dell'unico cosplay di Ellie che ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni.

Attualmente questo cosplay di Ellie ha già superato i 2000 mi piace su Instagram, davvero niente male; alla protagonista non manca neppure l'arco, ed è armata di tutto punto. Chiaramente a noi interessa anche conoscere la vostra opinione, quindi cosa ne direste di lasciarla tramite un bel commento? Del resto farlo è gratuito, finché non metteremo una tassa. L'immagine la riportiamo qui di seguito.

