NieR: Automata, 2B prende vita nel cosplay di itsclaire.sea

Torna l'appuntamento con i cosplay più interessanti, affascinanti e ben realizzati del mondo di anime, manga, serie TV e videogames. Nel dettaglio oggi 14 giugno 2020 è il turno di 2B, l'androide protagonista (co-protagonista, considerando anche 9S) di NieR: Automata.

NieR: Automata è uno dei videogiochi più importanti della generazione che si appresta a concludersi, e con tutta probabilità entro un decennio diventerà un vero e proprio cult. La cosplayer itsclaire.sea ha deciso di rendere onore all'androide 2B impersonandolo in modo più che dignitoso. L'interpretazione è ottima, e la qualità del vestito complessivamente davvero notevole, come noterete dal materiale utilizzato.

Come sempre a noi interessa conoscere principalmente il vostro parere, altrimenti non vi avremmo proposto la tanto richiesta Shani di The Witcher 3 negli scorsi giorni. E dunque: date un'occhiata al cosplay di 2B, che su Instagram ha già superato gli 8500 mi piace, in una bella immagine. A voi la parola.