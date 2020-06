The Witcher 3, Shani protagonista di un cosplay eccezionale

Inutile prendersi in giro, questa è la giornata dedicata a PlayStation 5. Ma proviamo a spezzare un po' la monotonia e a proporre per un momento qualcosa di diverso: un cosplay dedicato a The Witcher 3, per esempio. Anzi, vi diremo di più: siccome ce lo avete chiesto anche nei commenti in passato, abbiamo trovato per voi un lavoro dedicato a Shani, una volta tanto.

Va detto che non della sola Triss Merigold vive The Witcher 3, infatti: il franchise di CD Projekt abbonda di personaggi femminili carismatici, anche considerando Yennefer e Ciri (e ve ne sarebbero altre). Ma oggi vogliamo mostrarvi il lavoro della cosplayer Lyumos, pensato interamente per Shani: è davvero eccezionale, come avrete modo di vedere con i vostri stessi occhi. Il personaggio sembra arrivare direttamente dall'espansione Hearts of Stone di The Witcher 3, non trovate?

E siccome sognare non fa mai male... chissà che quel The Witcher 4 con Ciri come protagonista non sia già attualmente in sviluppo proprio per PlayStation 5.

Qui di seguito potrete dare un'occhiata al cosplay di Shani, nella sua bella immagine; ma prima di salutarci a questo punto è opportuno ricordare gli altri lavori e costumi a tema The Witcher 3, dato che non sono pochi. Almeno i più salienti: