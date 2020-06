PS5, dimensioni a confronto: la console Sony è la più grossa di sempre?

PS5 vanta dimensioni davvero notevoli, a quanto pare: stando a un nuovo e più dettagliato confronto grafico, la console Sony potrebbe essere la più grossa di sempre.

Dopo le prime immagini comparative, l'utente u/GREB07 ha pubblicato su Reddit uno studio piuttosto preciso, inserendo altri modelli e utilizzando le misure delle porte USB e dei lettori ottici come riferimento.

Ebbene, se tale comparativa dovesse rivelarsi corretta, e al momento non ci sono davvero ragioni per cui non dovrebbe esserlo, PlayStation 5 sarebbe la console più grossa di sempre.

Considerando infatti che la lunghezza della prima Xbox One è pari a 33 centimetri, quella di PS5 in confronto dovrebbe arrivare a circa 40 centimetri, al netto di uno spessore quasi identico al primo modello della console Microsoft.

Peraltro ciò conferma il rumor di qualche tempo fa che parlava di una PS5 molto grossa e con caratteristiche uniche. Come ha dimostrato anche la presentazione di ieri sera, talvolta le voci di corridoio ci azzeccano, checché ne dicano alcuni.