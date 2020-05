PS5 molto grossa e con caratteristiche uniche: design e dimensioni emergono da una voce di corridoio

PS5 potrebbe avere una forma più tradizionale rispetto a Xbox Series X ma essere comunque decisamente grossa, in base a una voce di corridoio emersa da un sito russo piuttosto popolare in patria, il quale a sua volta riporta quanto sentito da uno sviluppatore non ben identificato che ha parlato anche di caratteristiche uniche e non ancora svelate della nuova console.

In base a quanto emerso in questa voce di corridoio, PS5 avrebbe un design che non assomiglia a nessuno dei progetti emersi finora, tra presunti leak e tutte le varie idee proposte da designer più o meno amatoriali. Si tratterebbe dunque di qualcosa di alquanto nuovo e caratteristico.

In particolare, in base a quanto riferito da questo misterioso sviluppatore che secondo la rivista russa GameMag sta "sviluppando un popolare gioco americano che sarà disponibile su PS5 in futuro", la nuova console Sony ha un dettaglio unico, di cui nessuno ha ancora parlato perché Sony tiene particolarmente a mantenerlo segreto.

Sempre in base alla fonte, Sony non avrebbe ancora svelato tutti i segreti di PS5, visto che c'è almeno una caratteristica software da illustrare, qualcosa che "è stata menzionata brevemente nella stampa occidentale ma a cui nessuno ha dedicato particolare attenzione" finora, che tuttavia dovrebbe avere una certa importanza.

Dal punto di vista del design, PS5 non assomiglia a Xbox Series X ma è più vicina a una console tradizionale: una scatola allargata, squadrata, simmetrica e con spigoli arrotondati. Allo stesso tempo, sembra anche che sia "molto grossa", quasi il doppio di una PS4 Pro.

Chiaramente, si tratta solo di voci di corridoio che non possono essere verificate per il momento, attendiamo dunque la presentazione di PS5 fissata per il 4 giugno per saperne di più, visto che in tale occasione verrà probabilmente mostrata finalmente anche la forma della console, ponendo fine a tutte le speculazioni e presunti design. In tale occasione verranno mostrati anche i giochi e alcune voci di corridoio puntano anche su Final Fantasy 16 presente all'evento.