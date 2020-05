Final Fantasy 16 e Crimson Arbitrium forse all’evento di presentazione di PS5

Final Fantasy 16 e Crimson Arbitrium - Agni's Anthology potrebbero essere due dei giochi dell'evento di presentazione di PS5 del 4 giugno. Lo si è dedotto da un tweet di Ben Taylor, il technical director di Square Enix in Giappone che, riprendendo il messaggio di annuncio di PS5, ha commentato: "Non dovreste proprio perdervelo."

Il tweet nel frattempo è stato cancellato, ma le speculazioni sono partite immediatamente. Molti si sono infatti chiesti quali giochi di Square Enix potrebbero essere in sviluppo per PS5. Dato che nei giorni scorsi una fuga di notizie aveva parlato della possibilità che Final Fantasy 16 e la nuova proprietà intellettuale Crimson Arbitrium - Agni's Anthology potessero essere presentate entro l'estate, in tanti hanno fatto due più due e hanno tirato le somme: Square Enix potrebbe mostrarli insieme alla nuova console di Sony.

Naturalmente si tratta di voci e speculazioni, quindi prendetele con le dovute cautele e non datele per scontate. Certo, vedere PS5 presentata insieme a un nuovo Final Fantasy sarebbe davvero un bel colpo. Probabilmente sarà un gioco multipiattaforma, che quindi uscirà anche su PC e Xbox, ma l'effetto sarebbe comunque dirompente.