Final Fantasy 16 annunciato in estate, secondo un'indiscrezione

Stando a una nuova indiscrezione, Final Fantasy 16 dovrebbe essere annunciato questa estate, insieme a una nuova proprietà intellettuale di Square Enix, Crimson Arbitium. L'occasione dell'annuncio dovrebbe essere un non meglio specificato evento dedicato ai videogiochi.

Molti sperano che Final Fantasy 16 sia mostrato insieme a una delle due console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X, ma non c'è niente di certo in merito. Dovendo scommettere punteremmo più su PS5, visti gli ottimi rapporti di Sony con Square Enix, ma non si può mai dire.

Il rumor parla anche di dettagli relativi al gioco, che dovrebbe essere ambientato in un nuovo universo fantasy, ma questa volta con elementi steampunk. A dirigere il gioco dovrebbe essere Naoki Yoshida, l'attuale director di Final Fantasy XIV, famoso per aver risollevato le sorti del noto MMORPG giapponese facendolo passare letteralmente dalle stalle alle stelle. Sarebbe bello vederlo alle prese con un progetto tutto suo, senza che debba riparare ai danni fatti da altri. Da precisare che di Yoshida alle redini di Final Fantasy 16 si era già favoleggiato in passato.

Il rumor ha aggiunto anche dei dettagli sul sistema di combattimento, che dovrebbe essere un mix tra quello di Final Fantasy XV e quello di Dark Souls... nel caso, chissà come riuscirà a legare i due stili, estremamente diversi tra loro. Del resto uno è basato su singoli personaggi e l'altro sulla gestione di un party. Intrigante.

A questo punto è giusto specificare che il rumor proviene da 4chan e che quindi ci sono ottime probabilità che sia completamente falso. Comunque sia recentemente qualcosa di buono è arrivato anche da lì... Come sempre in questi casi ci raccomandiamo di prendere il tutto con le dovute cautele, perché di ufficiale non c'è davvero nulla.