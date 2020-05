Those Who Remain disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

L'horror psicologico Those Who Remain è finalmente disponibile per PC, Xbox One e PS4, come ci ricorda il classico trailer di lancio che trovate in testa alla notizia. Nella città di Dormont sta accadendo qualcosa di indicibile: gli abitanti stanno scomparendo e le ombre sembrano popolate da creature assassine, venute per tormentare i vivi. Solo la luce può fermarle.

Se vi interessa avere più informazioni, potete leggere il nostro provato di Those Who Remain, in attesa della recensione, in cui abbiamo scritto:

Those Who Remain ci ha convinti come può convincere una demo di pochi minuti in rappresentanza di un gioco che durerà qualche ora (non sappiamo ancora quanto). Molte delle cose che abbiamo visto ci sono sembrate interessanti e la storia ci ha catturati, ma sinceramente il tempo di gioco è stato troppo poco per trarre delle conclusioni definitive. Ci spingiamo comunque a consigliare di seguirlo agli appassionati di horror, perché la versione finale potrebbe avere diverse sorprese.