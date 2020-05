Twitch, streamer IRL tutta bagnata dopo che un automobilista le ha schizzato addosso del fango

Brutta avventura per la streamer Twitch GGria che è finita tutta bagnata mentre faceva uno streaming IRL (in-real-life) sulle strade della sua Toronto. Il drammatico fatto è accaduto il 26 maggio. La nostra stava facendo una diretta mentre camminava per conto suo, quando un'auto gli è sfrecciata accanto schizzandole addosso il fango di una pozzanghera.

GGria ne è uscita fuori inzuppata dalla testa ai piedi e un pò stordita per l'accaduto. Un uomo che ha visto tutta la scena ha urlato "Che str**zo!" contro l'inzaccheratore. Ripresasi dallo shock, la streamer ha commentato l'accaduto a onore di telecamera: "Porco giuda, sono tutta bagnata. I miei capelli sono fradici. Li avevo lavati giusto oggi."

Dopo qualche passo GGria ha spiegato la situazione ai nuovi spettatori: "Il tipo ha mirato alla pozzanghera solo per bagnami. È per questo che sono stressatissima dall'uscire. Perché continuo a incrociare me*de del genere. Mi chiedo "cosa ho fatto?" Non ho fatto niente di male."

Alla fine GGria ha preso un Uber per tornare a casa e cambiarsi d'abito prima di continuare la trasmissione. Fortunatamente è uscita illesa dall'incidente. Speriamo che nella prossima IRL incontri qualcuno di più gentile.

Le IRL sono trasmissioni in streaming che vengono fatte in diretta dalla strada o in luoghi pubblici, come ad esempio quella di Amouranth vestita da cameriera sexy.