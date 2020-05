The Witcher, la serie ha venduto più di 50 milioni di copie

La serie The Witcher ha venduto più di 50 milioni di copie, generando profitti record per CD Projekt Red. Il dato comprende i tre titoli principali più i vari spin-off lanciati nel corso degli anni. I primi tre mesi del 2020 sono stati particolarmente ricchi, con ricavi di due volte e mezzo superiori a quelli dei primi tre mesi dell'anno precedente.

Probabilmente un tale successo è dovuto al lancio della serie Netflix di The Witcher, che ha fatto moltissima pubblicità indiretta anche ai videogiochi facendoli tornare nelle grazie dei videogiocatori. Da considerare anche il lancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch, seguito da quello di Thronebreaker: The Witcher Tales.

Insomma, la serie The Witcher si conferma una delle più ricche del mondo dei videogiochi e il suo successo non accenna a diminuire. Chissà quando potremo giocare il nuovo capitolo, che sicuramente uscirà su console next-gen. Si parla di un intero episodio dedicato a Ciri. Vedremo. Intanto rigiochiamoci i titoli disponibili, che non fa mai male.

CD Projekt Red:

