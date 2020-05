Elden Ring è completo e sarà lanciato nel 2020 anche per PS5 e Xbox Series X, secondo un'indiscrezione

Elden Ring sarebbe completo e giocabile, con la data d'uscita fissata al 2020, almeno stando all'insider Arctos del forum videoludico NeoGaf. Arctos in realtà ha fornito anche una finestra temporale in cui il gioco sarà disponibile: tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020, ossia il Q3 2020. Ma c'è di più, perché dovrebbe essere lanciato anche su console next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X.

Sempre secondo l'insider, attualmente Elden Ring sarebbe in fase di bug fixing e ottimizzazione. Le versioni next-gen saranno simili a quelle della generazione attuale, solo più fluide e con una risoluzione maggiore. Per "giocabile" s'intende che è completabile. Nel caso avesse ragione, aspettiamoci una presentazione del gioco in uno degli imminenti eventi di Sony e Microsoft.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, perché stiamo parlando di indiscrezioni. Quindi non c'è niente di ufficiale. Per saperne di più su Elden Ring aspettiamo che sia finalmente presentato in forma giocabile, speriamo il prima possibile. Ormai sono molti mesi che non escono più informazioni ufficiali in merito.