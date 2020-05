Elden Ring, rivelato il motivo del silenzio di From Software?

Elden Ring non è ancora stato mostrato da From Software, ma a quanto pare potrebbe esserci un motivo preciso dietro questa lentezza comunicativa, come rivelato da un utente su Reddit.

Secondo questa ricostruzione, da prendere ovviamente con le pinze, Elden Ring, annunciato ufficialmente all'E3 2019, non è ancora stato presentato per via di un problema di copyright che il team giapponese avrebbe risolto solo adesso.

Il nome del gioco sarebbe infatti troppo simile a quello di un'azienda che si occupa di prodotti elettronici, Eldentec. Da qui l'impossibilità di depositare i trademark necessari per poter procedere con la tradizionale campagna promozionale.

L'autore del post ha lasciato intendere che la faccenda è stata in qualche modo risolta, ed è forse anche per questo motivo che ieri, nel messaggio pubblicato per ringraziare i fan per i 10 milioni di copie di Dark Souls III, From Software ha menzionato nuovamente Elden Ring.

Contestualmente anche il sito ufficiale del gioco è stato aggiornato, ma curiosamente le piattaforme di riferimento sono rimaste quelle originali, ovverosia PC, PS4 e Xbox One. Ciò significa che il titolo verrà pubblicato prima del previsto?