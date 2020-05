Unieuro, volantino Sottocosto: offerte su PS4 e Nintendo Switch

Unieuro lancia il suo nuovo volantino Sottocosto, con offerte sull'acquisto di PS4 e Nintendo Switch, ma anche televisori e smartphone. La promozione è valida dal 29 maggio al 7 giugno 2020.

PlayStation 4 Pro può essere acquistata in bundle con Death Stranding al prezzo di 369,99 euro anziché 484,98, per un risparmio pari al 23% rispetto al listino ufficiale.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, la coinsole ibrida è disponibile nella versione standard in bundle con Nintendo Labo - Kit Veicoli al prezzo di 349,99 euro anziché 399,98, per un risparmio pari al 12% rispetto al listino ufficiale.

Come detto, il volantino spazia anche e soprattutto su televisori e smartphone. Qualche esempio? LG OLED 55E9 da 55 pollici a 1.599 euro anziché 2.999, oppure Samsung QLED QE55Q85R da 55 pollici a 999 euro anziché 2.399, o ancora un Philips LED 55PUS7004 da 55 pollici a 599 euro anziché 849.

