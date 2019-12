The Witcher 3, effetto serie Netflix: torna ad essere tra i più giocati su Steam e console

Sembra proprio che la serie Netflix su The Witcher abbia fatto bene anche al videogioco The Witcher 3, visti i numeri che sta facendo registrare di recente su Steam, PS4 e Xbox One, a quattro anni e mezzo dalla sua data di uscita originale.



In base ai dati raccolti su Steam, The Witcher 3: Wild Hunt ha fatto registrare 48.000 utenti contemporaneamente connessi sul gioco in questione, un livello di fruizione che non si vedeva dall'estate del 2016, quando CD Projekt RED lanciò l'ultimo DLC, Blood and Wine.



Tuttavia, la questione riguarda anche le console visto che The Witcher 3: Wild Hunt è tornato ad essere molto giocato anche su PS4 e Xbox One, portando a un totale di circa un milione di giocatori attivi sul titolo CD Projekt RED nel mese di dicembre su tutte le piattaforme, anche se al momento si tratta solo di stime.



È abbastanza logico pensare che questo ritorno di fiamma sia dovuto in gran parte al lancio della serie Netflix su The Witcher, messa a disposizione in streaming video dal 20 dicembre raccogliendo vari consensi in particolare tra il pubblico.



Pur non essendo legato strettamente ai videogiochi, visto che l'adattamento televisivo è incentrato sui libri di Andrzej Sapkowski, è chiaro che la nuova visibilità data dalla serie TV su Netflix abbia dei riflessi in questo ritorno di fiamma per The Witcher 3: Wild Hunt.