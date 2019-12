TIM, 10% di ricarica bonus con MyTIM, solo oggi 23 dicembre 2019

Torna anche questo lunedì la promozione di TIM finalizzata alle ricariche bonus: basterà ricaricare il proprio credito telefonico, soddisfacendo determinati requisiti, per ottenere del credito aggiuntivo in formato completamente gratuito. Vediamo dunque i dettagli dell'iniziativa.

Solo oggi, lunedì 23 dicembre 2019, sarà possibile ottenere il 10% di ricarica bonus effettuando una ricarica TIM online. Bisognerà tuttavia utilizzare l'app MyTIM, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Qualsiasi taglio di ricarica, pari o superiore ai 10 euro, è valido per la promozione: per esempio, ricaricando di 10 euro la propria offerta telefonica il cliente TIM otterrà in totale 11 euro (con il 10% di bonus gratuito incluso). Una ricarica da 25 euro garantirà invece un credito complessivo di 27,50 euro.

Di recente TIM e molti altri operatori storici italiani hanno ricevuto una diffida dall'AGCOM, relativamente alla questione delle ricariche speciali. Vodafone ha già confermato che riporterà sul mercato le "vecchie ricariche": staremo a vedere come evolverà la situazione.