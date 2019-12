Fortnite, Pacchetto Leggende Polari disponibile su PlayStation 4

Svelato in tutti i suoi contenuti nei giorni scorsi da dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2, il Pacchetto Leggende Polari di Epic Games è ora disponibile per l'acquisto e per il download su PlayStation 4. Nelle prossime ore chiaramente debutterà anche su Nintendo Switch, Xbox One, PC, dispositivi mobile android e iOS.

"Fredda gli avversari con il pacchetto Leggende Polari"; il set include ben quattro Skin a tema con l'inverno e con il Natale 2019, c'è persino Cattus, il mostro della vecchia isola che affrontò il Mecha in combattimento. Il prezzo proposto da Epic Games è di 24,99 euro (anche quest'ultimo era stato anticipato), e qui di seguito trovate tutti i contenuti del pacchetto:

Costume Operazione zabaione congelato

Costume Pescesecco congelato

Costume Nome in codice E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Dorso decorativo scudo E.L.F.O. (include stile aggiuntivo)

Costume Dilaniator (include stile aggiuntivo ed emote integrata)

Dorso decorativo Guglie del castello