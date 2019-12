Pokémon GO: Lugia e Ho-Oh nei Raid Leggendari, ultimo giorno oggi 23 dicembre 2019

Ricordate il weekend di Raid Leggendari con protagonisti Lugia e Ho-Oh? Si è tenuto lo scorso weekend su Pokémon GO, il titolo mobile di Niantic Labs pubblicato gratuitamente anni fa su smartphone android e dispositivi iOS. I giocatori italiani, comunque, sono fortunati: Lugia e Ho-Oh resteranno nei Raid anche nella giornata di oggi.

Nessun trucco, solo questione di fuso orario. Lugia e Ho-Oh resteranno nei Raid Leggendari Pokémon GO solo oggi, lunedì 23 dicembre 2019, che è quindi anche l'ultimo giorno utile per sfidarli e provare a catturarli. Ricordate che questi due esemplari leggendari sono disponibili anche nella versione shiny/cromatica, e quindi potreste arricchire la vostra collezione. Da domani tornerà poi nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO Virizion, della Quinta Generazione di Unima.

Lugia e Ho-Oh a parte, a breve cominceranno su Pokémon GO gli eventi del Natale 2019, con tanto di Snover Shiny e molti altri mostriciattoli rari ed esclusivi da catturare. Vi terremo aggiornati.